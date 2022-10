Cia | “Putin con le spalle al muro | può essere pericoloso” Zelensky firma il decreto che vieta di negoziare con il capo del Cremlino Times | “Mosca prepara un test nucleare al confine con l’Ucraina”

ultimoraLIVE : Cia: Putin è con le spalle al muro, può essere pericoloso @ultimoralive - MediasetTgcom24 : Russia-Ucraina, Cia: Putin è con le spalle al muro, può essere pericoloso #putin #cia #russia #ucraina - Noviolenzadonne : @BabaJaga2017 @squopellediluna Adesso ogni piattaforma americana è la CIA o il Mossad e non si può più criticare il… - calaix81sast : RT @repubblica: Diretta Russia-Ucraina, il direttore della Cia: difficile dire se Putin stia bluffando sull'uso dell'arma nucleare https://… - neotemps : RT @repubblica: Diretta Russia-Ucraina, il direttore della Cia: difficile dire se Putin stia bluffando sull'uso dell'arma nucleare https://… -

Il direttore in pensione dellae generale dell'esercito David Petraeus, ha parlato di un ... sperando che le parole dirimangano solo minacce.Il presidente russo Vladimirintende dimostrare la sua determinazione ad usare armi di distruzione di massa effettuando un ... Ieri, generale in pensione ed ex capo della, David Petraeus, ...Vladimir Putin "adesso si sente con le spalle al muro e per questo può essere abbastanza pericoloso e sconsiderato". Lo ha detto il direttore della Cia, Bill Burns, sottolineando che il presidente ...Stando al noto quotidiano, Putin ha intenzione di usare armi di distruzione di massa effettuando un test nucleare ai confinidell'Ucraina.