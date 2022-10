Ci deluderà moltissimo Maglie tombale | cosa rischia la Meloni | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022) "Una costruzione giornalistica". Maria Giovannasi conferma infaticabile de-mistificatrice di ogni facile ricostruzione che diventa quasi luogo comune istantaneo. Ad esempio, quello di una Giorgiasulla scia di Mario Draghi e della sua "agenda" senza sé e senza ma. Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, la giornalista da anni punto di riferimento dei sovranisti (ex?) e per molti "consigliere-ombra" della stessa leader di Fratelli d'Italia si dice "meno convinta" dell'accoppiata Draghi-. "Fino a che non dovesse esplodere la questione sociale in Italia, la linea internazionale sarà la stessa", spiega laa proposito delle politiche del futuro governo di centrodestra. "Non credo o meglio mi auguro che non sia la stessaper il ...