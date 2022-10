Chiara Ferragni ci ricade nuovamente!

Leggi su leggilo

(Di martedì 4 ottobre 2022)cinuovamente e tutti non smettono di parlarne: ecco come si è mostrata l’imprenditrice, bella come sempre. Per un motivo o per un altro,finisce sempre sotto i riflettori; la famosissima influencer e imprenditrice, oltre ad essere impegnata col suo lavoro, è anche molto impegnata come attivista e non solo. L'articolo proviene da Leggilo.org.