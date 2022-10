Chi è Ginevra Lamborghini: età, lavoro, squalifica GF Vip 7, famiglia, adottata, Instagram, fidanzato (Di martedì 4 ottobre 2022) Ginevra Lamborghini è attualmente una concorrente del Grande Fratello Vip7 che è stata squalificata, per aver aver detto delle frasi promuovendo il bullismo. Ginevra ha 28 anni ed è nata a Bologna. Suo padre è Tonino erede della dinastia dei Lamborghini, una famiglia celebre nel campo meccanico e automobilistico. Inizialmente ha frequentato l’Università Cattolica di Milano, dopo qualche tempo però si rende conto che questo percorso non fa per lei e decide di iscriversi all’Università di Bologna per frequentare il corso di Cultura e tecnica del fashion. E’ una cantante ed ha pubblicato due singoli nel 2020 su Spotify dal titolo “Scorzese ”e nel 2022 Alibi. Affianca la sua carriera il lavoro nell’azienda di famiglia, nel settore della comunicazione del ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 ottobre 2022)è attualmente una concorrente del Grande Fratello Vip7 che è statata, per aver aver detto delle frasi promuovendo il bullismo.ha 28 anni ed è nata a Bologna. Suo padre è Tonino erede della dinastia dei, unacelebre nel campo meccanico e automobilistico. Inizialmente ha frequentato l’Università Cattolica di Milano, dopo qualche tempo però si rende conto che questo percorso non fa per lei e decide di iscriversi all’Università di Bologna per frequentare il corso di Cultura e tecnica del fashion. E’ una cantante ed ha pubblicato due singoli nel 2020 su Spotify dal titolo “Scorzese ”e nel 2022 Alibi. Affianca la sua carriera ilnell’azienda di, nel settore della comunicazione del ...

