Chelsea, tre big tornano contro il Milan: Potter li ha recuperati (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Chelsea recupera pezzi importanti in vista del match contro il Milan. Tre big di nuovo a disposizione di Potter Mentre il Milan fa la conta degli assenti, il Chelsea può sorridere. In vista del match di domani, il club londinese potrà nuovamente contare sull'apporto di N'Golo Kantè, Edouard Mendy e Marc Cucurella. I tre sono tornati ad allenarsi in gruppo dopo l'assenza nella gara di campionato contro il Crystal Palace. Da vedere, comunque, se partiranno dall'inizio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

