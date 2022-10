Chelsea-Milan, Tomori: “Siamo forti: spero che possiamo vincere” (Di martedì 4 ottobre 2022) Fikayo Tomori, difensore del Milan cresciuto nel Chelsea, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di domani a 'SportMediaset' Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 ottobre 2022) Fikayo, difensore delcresciuto nel, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di domani a 'SportMediaset'

sportli26181512 : Kovacic sul Milan: 'Grande avversaria. Per noi gara importante: vogliamo 3 punti': Il centrocampista del Chelsea Ma… - sickmarco_ : RT @Tirna_98: Conferenza stampa Chelsea - Milan Don Stefano Pioli x Off-White - Passportiva : RT @DaniGrassini: ???? #Milan in campo a Milanello per l'allenamento in vista del Chelsea. Anche Divock #Origi in gruppo ??? - Thankilpin : Non è un caso che il Chelsea recuperi giocatori che nn hanno mai giocato proprio contro il Milan nel momento in cui… - brahimd10z : RT @Tirna_98: Conferenza stampa Chelsea - Milan Don Stefano Pioli x Off-White -