Champions League, il Napoli contro l’Ajax: è caccia alla terza vittoria (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Napoli, leader del Gruppo A con due vittorie in altrettanti incontri, vola ad Amsterdam dove sarà ospite di un Ajax da affrontare con la massima attenzione. Le due formazioni si ritrovano in Europa dopo 52 anni: all’epoca si trattava della Coppa delle Fiere, oggi della Champions League. Nonostante il primo posto nel girone, per lo Storico di SisalTipster, il Napoli è costretto a inseguire visto che la sua vittoria è data al 32% rispetto al 43% di chance con cui è accreditato l’Ajax. Entrambe le formazioni fanno dell’attacco la loro arma primaria: ecco perché una sfida con tre o più reti sfiora il 60%. Giovanni Simeone, in casa azzurra, e Steven Bergwijn, leader del reparto offensivo dei Lancieri, sono i maggiori candidati a regalare una gioia ai propri tifosi con il 33% di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 ottobre 2022) Il, leader del Gruppo A con due vittorie in altrettanti incontri, vola ad Amsterdam dove sarà ospite di un Ajax da affrontare con la massima attenzione. Le due formazioni si ritrovano in Europa dopo 52 anni: all’epoca si trattava della Coppa delle Fiere, oggi della. Nonostante il primo posto nel girone, per lo Storico di SisalTipster, ilè costretto a inseguire visto che la suaè data al 32% rispetto al 43% di chance con cui è accreditato. Entrambe le formazioni fanno dell’attacco la loro arma primaria: ecco perché una sfida con tre o più reti sfiora il 60%. Giovanni Simeone, in casa azzurra, e Steven Bergwijn, leader del reparto offensivo dei Lancieri, sono i maggiori candidati a regalare una gioia ai propri tifosi con il 33% di ...

DiMarzio : #ChampionsLeague | Le dirigenze di @Inter e @FCBarcelona a pranzo insieme - Inter : È il suo primo gol in Champions League ? Esordio nella competizione: Inter vs Tottenham ??? Presenze UCL: 25 ??? Chi… - sscnapoli : ??? #AjaxNapoli sarà diretta dall’arbitro francese Letexier - Nicola89144151 : Sky Sport - Champions League (oggi): 18:45 Bayern Monaco - Viktoria Plzen (Sky Sport Uno) [Nicolodi; DG Gentile] 1… - infoitsport : Ceferin: 'Ora non ho alcun rapporto con Agnelli. Juventus, Barcellona e Real Madrid sono stati i primi a firmare pe… -