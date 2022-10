Champions League, Chelsea-Milan: il precedente della stagione 1999-2000 (Di martedì 4 ottobre 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato un precedente contro il Chelsea risalente alla stagione 1999-2000 Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 ottobre 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha pubblicato uncontro ilrisalente alla

Inter : È online il numero speciale dedicato alla sfida di Champions League #ForzaInter #UCL #InterBarça - Inter : È il suo primo gol in Champions League ? Esordio nella competizione: Inter vs Tottenham ??? Presenze UCL: 25 ??? Chi… - DiMarzio : #ChampionsLeague | Le dirigenze di @Inter e @FCBarcelona a pranzo insieme - JayRockerz : RT @FAP3456: Ebbene sì, queste cose accadono pure in Champions League. #MARSPO #UCL - FAP3456 : Ebbene sì, queste cose accadono pure in Champions League. #MARSPO #UCL -