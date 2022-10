Champions, Europa e Conference League, statistiche terza giornata: Inter sfida la maledizione Barca (Di martedì 4 ottobre 2022) terza giornata della fase a gironi di Champions League, per il gruppo C stasera alle 21,00 l’Inter ospita il Barcellona: i nerazzurri hanno vinto solo due delle 14 partite giocate in competizioni europee contro i blaugrana (quattro pareggi e otto sconfitte), 2-1 al Camp Nou nell’andata degli ottavi di finale della Coppa delle Fiere (14 gennaio 1970) e 3-1 in questo stadio nelle semifinali di andata di Champions League (20 aprile 2010). La beneamata ha perso sei gare con la squadra di Xavi disputate in questo ultimo torneo stabilendo così il record di sconfitte contro una singola avversaria, arbitra lo sloveno Vincic. Il match sarà trasmesso anche in chiaro su Canale 5, alle 18,45 il Bayern Monaco riceve il Viktoria Plzen. Nel gruppo A il Napoli fa visita all’Ajax (ore ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022)della fase a gironi di, per il gruppo C stasera alle 21,00 l’ospita il Barcellona: i nerazzurri hanno vinto solo due delle 14 partite giocate in competizioni europee contro i blaugrana (quattro pareggi e otto sconfitte), 2-1 al Camp Nou nell’andata degli ottavi di finale della Coppa delle Fiere (14 gennaio 1970) e 3-1 in questo stadio nelle semifinali di andata di(20 aprile 2010). La beneamata ha perso sei gare con la squadra di Xavi disputate in questo ultimo torneo stabilendo così il record di sconfitte contro una singola avversaria, arbitra lo sloveno Vincic. Il match sarà trasmesso anche in chiaro su Canale 5, alle 18,45 il Bayern Monaco riceve il Viktoria Plzen. Nel gruppo A il Napoli fa visita all’Ajax (ore ...

