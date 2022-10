Centro europeo per favorire accessibilità alle persone disabili (Di martedì 4 ottobre 2022) AccesibleEU, De Meo (FI – PPE): “Un Centro europeo per favorire una reale accessibilità alle persone con disabilità” – Il Parlamento europeo riunitosi in plenaria a Strasburgo ha votato favorevolmente il testo sulla realizzazione del Centro AccesibleEU, nell’ambito della strategia per i diritti delle persone con disabilità. «La creazione del Centro – dichiara l’On. Salvatore De Meo – si è resa necessaria per supportare la Commissione nel monitoraggio ed implementazione della strategia per i diritti delle persone con disabilità, ma anche per supportare e coordinare tutti gli Stati membri in cui, purtroppo, si registrano molte differenze e ritardi nell’attuazione delle varie direttive europee in materia di disabilità. «AccesibleEU – sostiene De Meo – propone ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 ottobre 2022) AccesibleEU, De Meo (FI – PPE): “Unperuna realealle persone con disabilità” – Il Parlamentoriunitosi in plenaria a Strasburgo ha votato favorevolmente il testo sulla realizzazione delAccesibleEU, nell’ambito della strategia per i diritti delle persone con disabilità. «La creazione del– dichiara l’On. Salvatore De Meo – si è resa necessaria per supportare la Commissione nel monitoraggio ed implementazione della strategia per i diritti delle persone con disabilità, ma anche per supportare e coordinare tutti gli Stati membri in cui, purtroppo, si registrano molte differenze e ritardi nell’attuazione delle varie direttive europee in materia di disabilità. «AccesibleEU – sostiene De Meo – propone ...

