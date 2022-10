Caso Robinho, chiesta l'estradizione al Brasile (Di martedì 4 ottobre 2022) Le autorità italiane hanno chiesto l'estradizione dell'ex calciatore milanista, condannato in via definitiva a nove anni per stupro. Ma il Brasile potrebbe rifiutare l'istanza Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) Le autorità italiane hanno chiesto l'dell'ex calciatore milanista, condannato in via definitiva a nove anni per stupro. Ma ilpotrebbe rifiutare l'istanza

pallonatefaccia : Va ricordato che Robinho è stato condannato in via definitiva lo scorso gennaio per un orribile caso di stupro di g… -