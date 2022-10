Caso Bellavia, l’Ordine degli Psicologi apre un’istruttoria su Gegia (Di martedì 4 ottobre 2022) Ieri sera, durante la quinta puntata del “Grande Fratello Vip”, Gegia si è salvata al televoto flash lanciato da Alfonso Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 4 ottobre 2022) Ieri sera, durante la quinta puntata del “Grande Fratello Vip”,si è salvata al televoto flash lanciato da Alfonso Perizona Magazine.

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - davidemaggio : Ah, per la cronaca, chi sta cavalcando sui social il caso Bellavia solo per qualche consenso in più non creda di es… - GiusCandela : Il caso Bellavia gonfia gli ascolti del #GFvip che tocca 3.313.000 telespettatori e il 25,1% di share.… - ladycapuleti : che la squalifica non dovesse essere solo per lei va bene, ma nel suo caso è stato comunque corretto procedere così… - Ang_Gulino : RT @Ang_Gulino: CASO BELLAVIA AL GRANDE FRATELLO VIP, TUTTA LA STORIA Dall'uscita di Marco Bellavia ai provvedimenti per gli altri concorre… -