Caso Bellavia, l'Ordine degli Psicologi apre un'istruttoria su Gegia (Di martedì 4 ottobre 2022) Ieri sera, durante la quinta puntata del "Grande Fratello Vip", Gegia si è salvata al televoto flash lanciato da Alfonso Signorini per chiedere ai telespettatori di indicare il concorrente da eliminare per direttissima in riferimento al Caso che ha visto protagonista Marco Bellavia. "Una brutta pagina di televisione", ha sentenziato Alfonso Signorini in diretta condannando con forza il comportamento da bulli avuto dai concorrenti nei confronti del coinquilino in evidente stato di difficoltà e fragilità Psicologica. A pagare per tutti sono stati Ginevra Lamborghini, squalificata dal gioco per volontà della produzione, e Giovanni Ciacci, il più votato dal pubblico al televoto flash. Marco Bellavia (Foto da video) La terribile frase pronunciata da Gegia in diretta

