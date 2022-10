Caso Bellavia, Gegia nei guai dopo le segnalazioni dell’Ordine degli Psicologi (Di martedì 4 ottobre 2022) Alfonso Signorini ha condannato la scarsa sensibilità con cui i concorrenti si sono approcciati alle problematiche di Marco Bellavia, e l’Ordine degli Psicologi del Lazio si fa sentire. È bufera sul web contro il comportamento degli inquilini, che avrebbero indotto Bellavia a lasciare la casa per via dei suoi problemi Psicologici. La vicenda potrebbe costare cara a Gegia, l’attrice italiana che ha ripetutamente insultato il conduttore di Bim bum bam. L’Ordine degli Psicologi apre un’istruttoria La posizione di Gegia, nome d’arte di Francesca Antonaci è molto complicata. dopo il modo in cui ha schernito i problemi Psicologici di Marco Bellavia nella casa del Grande ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 ottobre 2022) Alfonso Signorini ha condannato la scarsa sensibilità con cui i concorrenti si sono approcciati alle problematiche di Marco, e l’Ordinedel Lazio si fa sentire. È bufera sul web contro il comportamentoinquilini, che avrebbero indottoa lasciare la casa per via dei suoi problemici. La vicenda potrebbe costare cara a, l’attrice italiana che ha ripetutamente insultato il conduttore di Bim bum bam. L’Ordineapre un’istruttoria La posizione di, nome d’arte di Francesca Antonaci è molto complicata.il modo in cui ha schernito i problemici di Marconella casa del Grande ...

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - davidemaggio : Ah, per la cronaca, chi sta cavalcando sui social il caso Bellavia solo per qualche consenso in più non creda di es… - GiusCandela : Il caso Bellavia gonfia gli ascolti del #GFvip che tocca 3.313.000 telespettatori e il 25,1% di share.… - infoitcultura : GF Vip, la doppia eliminazione non basta: è ancora bufera per il caso Marco Bellavia - gingerebasta : RT @blogtivvu: Caso Marco Bellavia, duro intervento degli Psichiatri: “GF Vip specchio della società indifferente e ignorante” #gfvip #iost… -