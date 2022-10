Carvajal risponde a Xavi | «Si parla di giustizia o ingiustizia solo quando il Real vince la Champions»

sportface2016 : #Carvajal risponde a #Xavi: '5 Champions in 9 anni non sono certo fortuna' - HikkyLaky38 : @ghestos @G_Codeglia @leleadani Non mi pare che ci metta la faccia quando lo perculano anzi, da codardo fugge e non… -

ha aggiunto una battuta sul Mondiale in Qatar : ' Ad oggi non credo che molti pensino al Qatar. Vediamo che succede a 10 giorni dal Mondiale, può darsi che inconsapevolmente la paura di ......e Mendy esterni di difesa, Militao e Alaba centrali davanti a Courtois. In mezzo, i ... Glasner, tecnico tedesco,con il 3 - 4 - 2 - 1: Trapp tra i pali, Touré, Tuta e Ndicka dietro, ... Liga, Carvajal risponde a Xavi: "5 Champions in nove anni non sono casuali" Dani Carvajal, difensore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Champions League contro lo Shakthar Donetsk rispondendo alle parole di Xavi Dani Carvajal, difensore del ...Carvajal ha risposto alle dichiarazioni di Xavi, che ha parlato di una Champions League che non sempre premia la squadra più forte.