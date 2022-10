Caro bollette, i rimedi fai da te: dal para spifferi ai pannelli termoriflettenti (Di martedì 4 ottobre 2022) In Toscana boom di vendite di stufe a bioetanolo. In molti, nelle attività commerciali specializzate, chiedono direttamente la ... Leggi su lanazione (Di martedì 4 ottobre 2022) In Toscana boom di vendite di stufe a bioetanolo. In molti, nelle attività commerciali specializzate, chiedono direttamente la ...

AlexBazzaro : I giornalisti che fanno i reportage su aziende e negozi costretti a chiudere per il caro bollette, sono gli stessi… - AlexBazzaro : Il razionamento energetico è il nuovo coprifuoco. Il caro bollette è la nuova pandemia. Cause diverse, risultati si… - AngeloCiocca : E' scandaloso che per adottare un caricatore universale l'Europa abbia impiegato 13 anni. Ben venga semplificare, u… - cuoreitaliano7 : RT @itsmeback_: 'Il razionamento energetico è il nuovo “lockdown”. Il caro bollette è la nuova pandemia. Cause diverse, risultati simili,… - mtbrovna : @Agenzia_Ansa 'Contro il caro-bollette'. Perché, qualcuno ne è al favore? Sappiamo che siete contro. Ma cosa intendete fare? -