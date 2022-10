Caro bollette: gli aumenti di ottobre preoccupano gli italiani (Di martedì 4 ottobre 2022) Il 2022 non è stato un anno positivo per le famiglie italiane. Oltre alle tensioni derivanti dalla crisi economica e dalla situazione geopolitica insorta in seguito al conflitto tra Russia e Ucraina, gli italiani hanno dovuto fare i conti con aumenti vertiginosi dei prezzi dell’elettricità e del gas. Una condizione che sta mettendo a dura prova i bilanci familiari, sollevando preoccupazioni su come le persone potranno permettersi di riscaldare le proprie case quest’inverno. Una famiglia su cinque, infatti, rischia di non poter pagare le bollette. Caro bollette, Italia verso il lockdown energetico Ancora una volta, purtroppo, sentiamo il termine “lockdown”, anche se stavolta non si riferisce alla necessità di restare confinati in casa per via della pandemia. Lo stato sta, infatti, pensando a ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 4 ottobre 2022) Il 2022 non è stato un anno positivo per le famiglie italiane. Oltre alle tensioni derivanti dalla crisi economica e dalla situazione geopolitica insorta in seguito al conflitto tra Russia e Ucraina, glihanno dovuto fare i conti convertiginosi dei prezzi dell’elettricità e del gas. Una condizione che sta mettendo a dura prova i bilanci familiari, sollevando preoccupazioni su come le persone potranno permettersi di riscaldare le proprie case quest’inverno. Una famiglia su cinque, infatti, rischia di non poter pagare le, Italia verso il lockdown energetico Ancora una volta, purtroppo, sentiamo il termine “lockdown”, anche se stavolta non si riferisce alla necessità di restare confinati in casa per via della pandemia. Lo stato sta, infatti, pensando a ...

