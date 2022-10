Caro bollette: contratti annullati a chi paga poco. Per il gas stangata da 3mila euro (Di martedì 4 ottobre 2022) Alcuni gestori scorretti chiedono di rivedere gli accordi a prezzo fisso in corso. Nel mirino gli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Alcuni gestori scorretti chiedono di rivedere gli accordi a prezzo fisso in corso. Nel mirino gli ...

AlexBazzaro : I giornalisti che fanno i reportage su aziende e negozi costretti a chiudere per il caro bollette, sono gli stessi… - AlexBazzaro : Il razionamento energetico è il nuovo coprifuoco. Il caro bollette è la nuova pandemia. Cause diverse, risultati si… - AngeloCiocca : E' scandaloso che per adottare un caricatore universale l'Europa abbia impiegato 13 anni. Ben venga semplificare, u… - mennea_donato : RT @fuoridalcorotv: Meloni a #Fuoridalcoro: 'Misure immediate contro il caro bollette' Servizio di @TommiMattei - Io_e_basta__ : RT @sconte73: @myrtamerlino E nonostante il caro bollette tu stai sempre in studio sotto i riflettori (che consumano un botto) a sparare mi… -