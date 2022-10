Caro bollette, caro energia: le frasi più ricorrenti nelle ultime settimane diventano grido d’allarme nazionale (Di martedì 4 ottobre 2022) E proprio in questi ultimi giorni questa preoccupazione affligge anche centinaia di ristoratori e albergatori della nostra provincia. I ristoratori hanno bisogno di un supporto da parte delle Istituzioni, per esempio – dice Italo Di Cocco, presidente dell’associazione di imprese Horeca, l’associazione che tiene insieme imprenditori e fornitori – fra i nostri numerosi associati, il timore delle prossime bollette è davvero alto. Spiega, “Faccio un esempio: le cucine, hanno l’obbligo per legge di diversificare la conservazione dei vari alimenti, per cui ad ogni categoria di alimento corrisponde Un impianto refrigerante, si può immaginare – continua Di Cocco, per oltre trentacinque anni presidente di Fipe Confcommercio – avendo diversi congelatori e frigoriferi la spesa sarà quanto meno quintuplicata. Lo stesso – insiste – temono i nostri consociati albergatori, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 ottobre 2022) E proprio in questi ultimi giorni questa preoccupazione affligge anche centinaia di ristoratori e albergatori della nostra provincia. I ristoratori hanno bisogno di un supporto da parte delle Istituzioni, per esempio – dice Italo Di Cocco, presidente dell’associazione di imprese Horeca, l’associazione che tiene insieme imprenditori e fornitori – fra i nostri numerosi associati, il timore delle prossimeè davvero alto. Spiega, “Faccio un esempio: le cucine, hanno l’obbligo per legge di diversificare la conservazione dei vari alimenti, per cui ad ogni categoria di alimento corrisponde Un impianto refrigerante, si può immaginare – continua Di Cocco, per oltre trentacinque anni presidente di Fipe Confcommercio – avendo diversi congelatori e frigoriferi la spesa sarà quanto meno quintuplicata. Lo stesso – insiste – temono i nostri consociati albergatori, ...

