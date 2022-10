Caro bollette, aiuti alle Pmi campane manifatturiere. La protesta di Fedele (Atex): Colpo al cuore per il turismo (Di martedì 4 ottobre 2022) La Regione Campania stanzia 58 milioni per le imprese alle prese col Caro energia. Ma soltanto per quelle del settore manifatturiero. A denunciarlo è Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, l’associazione del turismo extralberghiero. Ecco la lettera inviata aperta di Fedele inviata ai sindaci della Penisola sorrentina e ai presidenti di Confindustria Campania e Confindustria Napoli, affinché facciano sentire anche la loro voce”. Ieri è stato pubblicato un Avviso Pubblico della Regione Campania che destina alle imprese 58 milioni di euro per il Caro-bollette. In prima battuta abbiamo tirato un sospiro di sollievo che però, leggendo il bando, si è trasformato in incredulità e rabbia. Le imprese beneficiarie di queste risorse sono ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 ottobre 2022) La Regione Campania stanzia 58 milioni per le impreseprese colenergia. Ma soltanto per quelle del settore manifatturiero. A denunciarlo è Sergio, presidente diCampania, l’associazione delextralberghiero. Ecco la lettera inviata aperta diinviata ai sindaci della Penisola sorrentina e ai presidenti di Confindustria Campania e Confindustria Napoli, affinché facciano sentire anche la loro voce”. Ieri è stato pubblicato un Avviso Pubblico della Regione Campania che destinaimprese 58 milioni di euro per il. In prima battuta abbiamo tirato un sospiro di sollievo che però, leggendo il bando, si è trasformato in incredulità e rabbia. Le imprese beneficiarie di queste risorse sono ...

