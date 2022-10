Carmine Valentino | “Sconcio istituzionale dilagante | Sant’Agata merita altro”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo attacco diall’amministrazione del sindaco Riccio: “È risaputo che svolgere il proprio compito non sempre è cosa semplice e, in particolare, se si rappresentano Istituzioni per mandato popolare, è ancora più difficile ma è un dovere! Accanirsi nel difendere l’indifendibile è fatto grave ed irresponsabile! Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico! Attaccare banalizzando fatti gravi è un atteggiamento ascrivibile alla maleducazione, arroganza, superbia e anche ignoranza! Tutto ciò non può e non deve prevalere né deve essere tollerato da nessuno. Poi diffamare per difendersi è ancor più grave nonché poco serio, con il risultato di acuire uno scontro, ostinandosi nelle inadeguatezze e negli errori facendola diventare una sfida che si deve raccogliere ma non per accanimento, ma semplicemente per ...