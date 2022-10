Caricabatterie unico, arriva il sì definitivo del parlamento europeo: entro il 2024 l’obbligo per i device portatili (Di martedì 4 ottobre 2022) Un Caricabatterie unico per tutti i dispositivi. È stata approvata la direttiva che impone la porta di ricarica Usb-C in tutti i device venduti nell’Unione Europea. Il testo è stato votato oggi dal parlamento europeo, dove è passato con una larga maggioranza: 602 i voti favorevoli, 13 quelli contrari e otto le astensioni. In base alla direttiva, entro la fine del 2024 tutti i produttori di telefoni cellulari, tablet, fotocamere, console, casse portatili, cuffie e auricolari e lettori ebook dovranno essere dotati di una porta Usb-C. Uno standard adottato già da larga parte del settore, con l’eccezione rilevante di Apple per i suoi dispositivi utilizza i cavi Lightining, una tecnologia proprietaria. Dalla primavera del 2026 l’obbligo ... Leggi su tpi (Di martedì 4 ottobre 2022) Unper tutti i dispositivi. È stata approvata la direttiva che impone la porta di ricarica Usb-C in tutti ivenduti nell’Unione Europea. Il testo è stato votato oggi dal, dove è passato con una larga maggioranza: 602 i voti favorevoli, 13 quelli contrari e otto le astensioni. In base alla direttiva,la fine deltutti i produttori di telefoni cellulari, tablet, fotocamere, console, casse, cuffie e auricolari e lettori ebook dovranno essere dotati di una porta Usb-C. Uno standard adottato già da larga parte del settore, con l’eccezione rilevante di Apple per i suoi dispositivi utilizza i cavi Lightining, una tecnologia proprietaria. Dalla primavera del 2026...

