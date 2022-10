Caricabatteria unico, arriva l’approvazione dell’Unione Europea: dal 2024 obbligatorio per cellulari, tablet e fotocamere (Di martedì 4 ottobre 2022) Caricabatteria unico: dal Parlamento Europeo, riunito a Strasburgo, si è espresso finalmente su una norma discussa ormai da diversi anni. Finalmente, il testi della normativa è stato approvato. Caricabatteria unico, arriva l’approvazione dell’Unione Europea A Strasburgo il Parlamento Europeo è stato convocato per discutere di energia e gas. Tra i tanti temi è arrivato l’atteso voto sulla normativa sul caricabatterie unico. La proposta che è stata approvata è quella dell’unica forma Usb-C, per cellulari, tablet, e-reader, fotocamere digitali e altri dispositivi elettronici. “È un piacere essere qui e assistere al termine della procedura legislativa“, lo ha detto la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 ottobre 2022): dal Parlamento Europeo, riunito a Strasburgo, si è espresso finalmente su una norma discussa ormai da diversi anni. Finalmente, il testi della normativa è stato approvato.A Strasburgo il Parlamento Europeo è stato convocato per discutere di energia e gas. Tra i tanti temi èto l’atteso voto sulla normativa sul caricabatterie. La proposta che è stata approvata è quella dell’unica forma Usb-C, per, e-reader,digitali e altri dispositivi elettronici. “È un piacere essere qui e assistere al termine della procedura legislativa“, lo ha detto la ...

