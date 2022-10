Calcio: Serie A, 12.000 euro di ammenda all'Atalanta per cori contro Commisso (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto 12.000 euro di ammenda all'Atalanta per i "cori offensivi di matrice territoriale" intonati contro il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e contro un calciatore della squadra viola. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA ha inflitto 12.000diall'per i "offensivi di matrice territoriale" intonatiil presidente della Fiorentina Roccoun calciatore della squadra viola.

