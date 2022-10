Calcio: Europa League, francese Bastien arbitra Sturm-Lazio e sloveno Jug Roma-Betis (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - Il francese Benoit Bastien è l'arbitro designato per Sturm Graz-Lazio, match valido per la terza giornata del gruppo F di Europa League, in programma giovedì 6 ottobre in Austria, alle 18:45. Lo sloveno Matej Jug dirigerà invece Roma-Betis Siviglia, match del gruppo C, in programma sempre giovedì 6 alle ore 21, allo stadio Olimpico. Per la Conference League, il belga Erik Lambrechts arbitrerà Hearts-Fiorentina, partita del terzo turno del gruppo A, in programma ad Edimburgo alle il 6 ottobre alle 21. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022), 4 ott. - (Adnkronos) - IlBenoitè l'arbitro designato perGraz-, match valido per la terza giornata del gruppo F di, in programma giovedì 6 ottobre in Austria, alle 18:45. LoMatej Jug dirigerà inveceSiviglia, match del gruppo C, in programma sempre giovedì 6 alle ore 21, allo stadio Olimpico. Per la Conference, il belga Erik Lambrechts arbitrerà Hearts-Fiorentina, partita del terzo turno del gruppo A, in programma ad Edimburgo alle il 6 ottobre alle 21.

