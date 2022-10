Business travel: ecco come fare al meglio la valigia (Di martedì 4 ottobre 2022) Per chi viaggia spesso per lavoro, fare la valigia è momento temuto. Spesso capita di disfare e preparare i bagagli nel giro di poco tempo. Si stima che i Business travel durino in media tra i 3 e i 5 giorni, ecco allora qualche tips and tricks per prepararsi al meglio, senza perdere tempo e dimenticare nulla Cartelletta porta documentiAvere un contenitore trasparente per i documenti di viaggio è sempre utile, soprattutto quando capita spesso di dover cambiare bagaglio. Dalla carta d’identità ai biglietti da visita, in questo contenitore andrà inserito tutto ciò che è indispensabile alla partenza. Il consiglio è quello di riporlo nella tasca più esterna del bagaglio a mano in modo da averlo sempre a portata di mano per passare i controlli o imbarcarsi. Outfit ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 ottobre 2022) Per chi viaggia spesso per lavoro,laè momento temuto. Spesso capita di dise preparare i bagagli nel giro di poco tempo. Si stima che idurino in media tra i 3 e i 5 giorni,allora qualche tips and tricks per prepararsi al, senza perdere tempo e dimenticare nulla Cartelletta porta documentiAvere un contenitore trasparente per i documenti di viaggio è sempre utile, soprattutto quando capita spesso di dover cambiare bagaglio. Dalla carta d’identità ai biglietti da visita, in questo contenitore andrà inserito tutto ciò che è indispensabile alla partenza. Il consiglio è quello di riporlo nella tasca più esterna del bagaglio a mano in modo da averlo sempre a portata di mano per passare i controlli o imbarcarsi. Outfit ...

