Brasile, dall'Italia arriva la richiesta di estradizione per Robinho: deve scontare 9 anni di reclusione per violenza sessuale (Di martedì 4 ottobre 2022) La richiesta di estradizione per Robinho è stata inoltrata al Brasile. Condannato in via definitiva, l'ex calciatore del Milan è atteso in Italia dove dovrà scontare la pena di 9 anni di reclusione per una violenza sessuale di gruppo commessa ai danni di una ragazza 23enne albanese in un locale di Milano nella notte del 22 gennaio 2013. Il ministero della Giustizia italiano ha emesso la richiesta in un periodo complicato per il Brasile, in particolare per il suo presidente uscente e in corsa per un altro mandato Jair Bolsonaro. Dopo una breve quanto deludente esperienza in Turchia, all'?stanbul Ba?ak?ehir, il predestinato erede di Pelé, scoperto proprio da O Rei del calcio, è ...

