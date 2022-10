Boxe | Europei Junior 2022 | l’Italia conquista 11 medaglie

(Di martedì 4 ottobre 2022) Si sono chiusi oggi al Pala Dean Martin di Montesilvano glidisi è portata a casa due ori, un argento ed otto bronzi, chiudendo a quota 11 podi complessivi. Dopo gli otto bronziti dopo le semifinali, oggi nelle finali sono arrivati i successi di Christian Sarsilli nei -80 Kg e di Antonio Marsala nei -48 Kg, e la sconfitta di Amina Golinelli nei -66 Kg femminili. Così al sito federale il presidente Flavio D’Ambrosi: “Felicissimo per l’eccellente risultato ottenuto dagli azzurri e azzurre, che sono stati capaci di portarsi a casa 2 ori, 1 argento e 8 bronzi. Un quantitativo di allori che ci colloca al primo posto nella classifica per numero di. Per questo eccelso traguardo ringrazio i due DT, il maestro Franco ...

Neurorad70 : Lei e' Francesca Dell'Aquila, 14 anni, che quest'estate ha ottenuto una prestigiosa medaglia di Bronzo agli Europe… - FedPugilistica : ?? Europeo Junior M/F 2022 ?? Montesilvano (PE) ???? ?? 27/9 - 4/10 ?? Day 5 - con 5 Vittorie azzurre ?? DOMANI LE SEMIF… - BoccardoReal : @TR_libertarian Lego “spazio”! Giocavo con quello. Mi mandarono agli europei perché creai una arena per la boxe al… -

La Stampa

ITALIA BISTRATTATA DALLE GIURIE NELLAANCHE IN CASA... Glijuniores 2022 disono in corso di svolgimento a Montesilvano, e ben undici azzurrini hanno raggiunto le semifinali nelle loro categorie di peso, a dimostrazione della rinascita di questa ...... 13KO) si sfideranno il 18 novembre , a Savignano Sul Rubicone (FC) presso l'Impianto Sportivo Sporting 7 , nel Main Event che definirà chi sarà il campioneal limite dei 72,5 chili. Si ... Boxe, il pugile verbanese Christian Sarsilli si gioca l’oro agli Europei Junior Sei pugili irlandesi partecipano oggi alle battaglie per la medaglia d’oro ai Campionati Europei Juniores (under 17) a Montesilvano, in Italia. La gara punterà ...Il 19 luglio del 1962 lo stadio del Cagliari (che era ancora in terra battuta), neo promosso dalla serie C alla serie B, ospitò ...