Bollette e gas, l'Europa si disintegra sul Sure: la Germania silura Gentiloni (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo l'accelerazione, ecco la frenata. Attorno al tavolo dei ministri delle Finanze dei Paesi Ue, ha detto a Lussemburgo il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, ci sono "opinioni diverse" sulla proposta di creare uno strumento europeo modellato sul programma Sure per affrontare i continui rincari dell'energia, avanzata ieri dai commissari Paolo Gentiloni e Thierry Breton. E' una cosa che richiederà "ulteriori discussioni", ha aggiunto il politico del Ppe. E il portavoce capo della Commissione Eric Mamer ha ricordato che gli op-ed, gli interventi scritti, sono iniziative "personali" dei commissari e che quindi, come tali, "non impegnano la Commissione". Gentiloni e Breton sono due commissari importanti e di peso: rappresentano Italia e Francia, la seconda e la terza economia dell'Ue, e le ...

