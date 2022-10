Bollette, come funziona lo sconto di 10 centesimi al kilowattora se si riducono i consumi (Di martedì 4 ottobre 2022) Dall’attuale mese di ottobre i 9 milioni di clienti di Enel Energia che hanno contratti di fornitura di energia sul libero mercato partecipano automaticamente, senza alcuna necessità di adesione, all’iniziativa. Il premio sui consumi risparmiati sarà restituito entro la seconda bolletta del 2023 Leggi su ilsole24ore (Di martedì 4 ottobre 2022) Dall’attuale mese di ottobre i 9 milioni di clienti di Enel Energia che hanno contratti di fornitura di energia sul libero mercato partecipano automaticamente, senza alcuna necessità di adesione, all’iniziativa. Il premio suirisparmiati sarà restituito entro la seconda bolletta del 2023

