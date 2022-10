Bolletta alle stelle: dal frigorifero alla lavatrice, ecco quanto incidono gli elettrodomestici più amati dagli italiani (Di martedì 4 ottobre 2022) Secondo lo studio di Facile.it, un frigoda 350 litri con congelatore integrato, in classe A, comprato più di due anni fa, in Bolletta incide per 142 euro l'anno . Televisore La tv è un 'must' per il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) Secondo lo studio di Facile.it, un frigoda 350 litri con congelatore integrato, in classe A, comprato più di due anni fa, inincide per 142 euro l'anno . Televisore La tv è un 'must' per il ...

MakapingShow : Ma su! La smetta di andare appresso alle Fake News pur di gettare fumo negli occhi degli italiani e italiane! Si pu… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: 'Come abbiamo fatto dei passi avanti rispetto al traffico, ad esempio con area B, di fatto abbiamo dichiarato fuori le… - IncorrectPsico : RT @IlariaBifarini: Col prezzo dell’energia alle stelle pagare l’odioso e iniquo canone Rai in bolletta è un oltraggio ai cittadini. - Gazzettadmilano : 'Come abbiamo fatto dei passi avanti rispetto al traffico, ad esempio con area B, di fatto abbiamo dichiarato fuori… - Gazzettadmilano : 'Come abbiamo fatto dei passi avanti rispetto al traffico, ad esempio con area B, di fatto abbiamo dichiarato fuori… -