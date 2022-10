“Black Panther | Wakanda Forever” | il primo trailer ci racconta chi e come ha raccolto l’eredità di Chadwick Boseman

Leggi su amica

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ilincredibiledi BlackForever ci svela già tante cose., per esempio, chi è la nuova Pantera Nera. Foto Marvel Ilfilm è stato quello che ha porttao al vera rivluzione nell’universo dei supereroi. Perché era illeading man di colore. Tragicamente scomparso a causa di un tumore a 34 anni. Perché oggettivamente era molto bello. Perché è stato ilfilm tratto dai fumetti dei supereroi a essere candidato agli Oscar nella categoria Miglior Film. Si possono dire solo cose belle di Black(2018). E questo spiega perché c’è molta attesa per il prossimo 9 novembre. Giorno in cui arriverà nelle sale italiane BlackForever. Il sequel ...