Biden chiama Zelensky: «In arrivo nuove armi». Kiev dichiara nulle le annessioni. Times: Putin prepara test nucleare (Di martedì 4 ottobre 2022) «L’uso di armi nucleari da parte della Russia è possibile solo in accordo con la sua dottrina sulla deterrenza», afferma il Cremlino. Mosca ammette intanto di essere sulla difensiva nella regione del Kherson. Gli Usa invieranno presto 4 nuovi sistemi antimissile avanzati all’Ucraina, secondo fonti vicine al dossier. In giornata al Copasir audizione del ministro della Difesa uscente Guerini che potrebbe illustrare un nuovo decreto per l’invio di armamenti a Kiev Leggi su ilsole24ore (Di martedì 4 ottobre 2022) «L’uso dinucleari da parte della Russia è possibile solo in accordo con la sua dottrina sulla deterrenza», afferma il Cremlino. Mosca ammette intanto di essere sulla difensiva nella regione del Kherson. Gli Usa invieranno presto 4 nuovi sistemi antimissile avanzati all’Ucraina, secondo fonti vicine al dossier. In giornata al Copasir audizione del ministro della Difesa uscente Guerini che potrebbe illustrare un nuovo decreto per l’invio di armamenti a

