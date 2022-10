Berlino, il primo trailer presenta la squadra dello spin-off de “La Casa di Carta” (Di martedì 4 ottobre 2022) La recente conferenza stampa ne aveva annunciato le riprese e, poco fa, è stato rilasciato il primo teaser trailer di Berlino. La serie spin-off de La Casa di Carta vedrà prossimamente la luce e, nel frattempo, Netflix ci ha dato un primo assaggio dello show. Il season final de La Casa di Carta ha fatto il suo debutto ormai un anno fa. Contemporaneamente agli ultimi episodi, è stato annunciata anche la realizzazione di uno spin-off dedicato a Berlino. La prematura scomparsa del personaggio interpretato da Pedro Alonso ha destato diverse polemiche tra i fan della serie, tant’è che Netflix è dunque corsa repentinamente ai ripari. Per rimediare allo spazio limitato, dedicato a uno dei ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 ottobre 2022) La recente conferenza stampa ne aveva annunciato le riprese e, poco fa, è stato rilasciato ilteaserdi. La serie-off de Ladivedrà prossimamente la luce e, nel frattempo, Netflix ci ha dato unassaggioshow. Il season final de Ladiha fatto il suo debutto ormai un anno fa. Contemporaneamente agli ultimi episodi, è stato annunciata anche la realizzazione di uno-off dedicato a. La prematura scomparsa del personaggio interpretato da Pedro Alonso ha destato diverse polemiche tra i fan della serie, tant’è che Netflix è dunque corsa repentinamente ai ripari. Per rimediare allo spazio limitato, dedicato a uno dei ...

ItaliaRai : 'Il Paradiso delle Signore' Le storie, gli amori, le speranze e le delusioni attorno al primo grande magazzino per… - daVincenzoCh : @giovamartinelli Sarebbe verosimile immaginare Cherson come la Berlino post WW2 (Est-Ovest) al primo 'cessate il fu… - Enzo51387079 : @Fabio68017588 Il primo pastore ha consegnato con la caduta del muro di Berlino la piena libertà ai paesi liberati… - GomilioVerba : @tomasomontanari Il tutto rivestito da un paradosso sempre più ingarbugliato, su chi (per primo?) debba mettere un… - lutzi_katze : Pensavo che fosse uno scherzo. “Berlino: la capitale riceve il primo #Kindergarten per gay-lesbiche”. -