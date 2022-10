Bergamo | 500 giovani in città per la due giorni dedicata al volontariato

(Di martedì 4 ottobre 2022). Cinquecento ragazzi, volontari, provenienti da tutta Italia, precisamente da 87 province diverse, che si incontreranno a, l’8 e il 9 ottobre per raccontare le loro esperienze in termini di. Dieci i temi su cui si confronteranno per produrre altrettante “Lettere all’Europa”: ambiente e vita sulla terra, giustizia e legalità, parità di genere, pace e geopolitica, salute e benessere, investire sul territorio, cultura, cittadinanza e partecipazione, scelte e opportunità, esperienza del dono, lettere che poi saranno consegnate agli amministratori dellaper tradurre, in azioni, opere e incanalare con gli strumenti più consoni, le proposte presentate. L’evento è stato possibile grazie al sostegno e al contributo di: Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo, Conad Centro Nord, Dipartimento ...

I protagonisti di queste azioni sono i giovani volontari e di loro si troveranno a l'8 e il 9 ottobre per raccontare e condividere le loro esperienze e scrivere 10 lettere all'Europa