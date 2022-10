Benevento | concorso Asia | l’elenco dei 103 ammessi alla prova orale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEntra nella fase decisiva il maxi-indetto dall', l'Azienda Servizi Igiene Ambientale di, per l'assunzione di personale con mansione di operaio monoraccoglitore con patente "C+CQC" addettoraccolta rifiuti, allo spazzamento e al decoro del territorio. E' stato reso pubblico oggi, infatti, l'esito dellapratica (per superarla occorreva raggiungere il punteggio minimo di 18) e dunquedegli. Saranno in 103 a contendersi i 28 posti messi a disposizione del bando.