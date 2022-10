Bayern Monaco-Viktoria Plzen, le formazioni ufficiali (Di martedì 4 ottobre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Viktoria Plzen, gara valevole per la 3a giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro montenegrino Nikola Dabanovic, coadiuvato come assistenti dai connazionali Djukic e Todorovic, e come quarto uomo dal serbo Lukic. VAR e AVAR saranno rispettivamente gli spagnoli Martínez Munuera e Hernández. Calcio d’inizio ore 18:45 all‘Allianz Arena di Monaco di Baviera. Reduce dal netto successo in campionato ai danni del Bayer Leverkusen, il Bayern Monaco quest’oggi ha intenzione di ripetersi per consolidare il primato nel girone. Dopo il successo dell’ultimo turno contro il Barcellona, la compagine bavarese uscendo dal rettangolo di gioco con altri tre punti, ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 ottobre 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per la 3a giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro montenegrino Nikola Dabanovic, coadiuvato come assistenti dai connazionali Djukic e Todorovic, e come quarto uomo dal serbo Lukic. VAR e AVAR saranno rispettivamente gli spagnoli Martínez Munuera e Hernández. Calcio d’inizio ore 18:45 all‘Allianz Arena didi Baviera. Reduce dal netto successo in campionato ai danni del Bayer Leverkusen, ilquest’oggi ha intenzione di ripetersi per consolidare il primato nel girone. Dopo il successo dell’ultimo turno contro il Barcellona, la compagine bavarese uscendo dal rettangolo di gioco con altri tre punti, ...

andreasky_sky : @IomechiamoRoma1 Avvertirò il PSG IL REAL MADRID IL BAYERN MONACO etc..... occhio a Sarri!!! - aka_rebel8 : @FilippoTurati5 @MarioStanzione @LaBombetta76 @giusbrindisi @DavidPuente Ma Strunz non era il mediano di un vecchio Bayern Monaco? - sportli26181512 : Champions League, alle 18.45 Bayern-Viktoria Plzen LIVE Le formazioni: De Ligt titolare: Ad aprire questa terza gio… - Mingaball : RT @infobetting: #BayernPlzen tra poco in diretta: qui formazioni ufficiali, pronostico e ultime quote - by_the_pool : RT @infobetting: #BayernPlzen tra poco in diretta: qui formazioni ufficiali, pronostico e ultime quote -