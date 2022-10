Bayern Monaco-Viktoria Plzen, che gol di Sanè: azione fantastica e tiro sotto il set (VIDEO) (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Bayern Monaco è in vantaggio. Nel match contro il Viktoria Plzen, valevole per la terza giornata della fase a gironi del gruppo C di Champions League 2022/2023, i bavaresi sbloccano il risultato dopo solo sette minuti grazie ad una vera e propria prodezza di Leroy Sanè. Il giocatore tedesco si mette in proprio, salta un paio di avversari e poi, dal limite dell’area, lascia partire un tiro imparabile che finisce quasi sotto l’incrocio. Ecco il VIDEO della prodezza. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Ilè in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la terza giornata della fase a gironi del gruppo C di Champions League 2022/2023, i bavaresi sbloccano il risultato dopo solo sette minuti grazie ad una vera e propria prodezza di Leroy. Il giocatore tedesco si mette in proprio, salta un paio di avversari e poi, dal limite dell’area, lascia partire unimparabile che finisce quasil’incrocio. Ecco ildella prodezza. SportFace.

