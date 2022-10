Basket, Champions League: Reggio Emilia e Sassari vogliono partire subito forte (Di martedì 4 ottobre 2022) È iniziata la Champions League 2022-2023 di Basket e domani scenderanno in campo le due formazioni italiane, l’Unahotels Reggio Emilia e il Banco di Sardegna Sassari. Entrambe puntano a strappare un posto ai playoff nel Vecchio Continente, ma per farlo dovranno subito iniziare forte. La squadra Emiliana esordirà in Germania, in casa del Telekom Baskets Bonn. I tedeschi hanno sorpreso tutti l’anno scorso, chiudendo il campionato tedesco al secondo posto e raggiungendo le semifinali, dove sono stati battuti dal Bayern Monaco. Dopo lunghi anni di crisi, sia in campo sia societario, e dopo due stagioni chiuse ben lontane dal vertice, dunque, l’anno scorso Bonn ha conquistato sul campo l’accesso alla ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) È iniziata la2022-2023 die domani scenderanno in campo le due formazioni italiane, l’Unahotelse il Banco di Sardegna. Entrambe puntano a strappare un posto ai playoff nel Vecchio Continente, ma per farlo dovrannoiniziare. La squadrana esordirà in Germania, in casa del Telekoms Bonn. I tedeschi hanno sorpreso tutti l’anno scorso, chiudendo il campionato tedesco al secondo posto e raggiungendo le semifinali, dove sono stati battuti dal Bayern Monaco. Dopo lunghi anni di crisi, sia in campo sia societario, e dopo due stagioni chiuse ben lontane dal vertice, dunque, l’anno scorso Bonn ha conquistato sul campo l’accesso alla ...

