Barbara Paolini nuova presidente Adi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos Salute) -, guiderà l'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) per il quadriennio 2023-2026. Laè stata eletta a Pescara, sabato scorso, durante i lavori del XIX Corso nazionale dell'associazione italiana che per prima, nel 1950, si è impegnata sui temi della nutrizione.sostituirà Giuseppe Malfi a partire da gennaio 2023. La neoè un medico chirurgo specializzato in Scienze dell'alimentazione e dirige l'unità di Dietetica e nutrizione clinica dell'Azienda ospedaliera universitaria senese. Ha ricoperto la carica diregionale Adi Toscana dal 2006 al 2015. Dal 2019 a oggi, è stata vicesegretario nazionale dell'Associazione dal 2015 al 2018, coordinatrice della consulta dei ...