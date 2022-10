Avete mai visto la mamma di Kate Middleton? Più bella della figlia (Di martedì 4 ottobre 2022) Kate Middleton è diventata da poco la nuova Principessa del Galles e i sudditi amano la sua estrema bellezza ma anche il suo rigore e rispetto. Anche la madre è una donna bellissima e molti fan dopo averla vista sono rimasti molto colpiti. La principessa è stata ammirata da tutto il mondo per come ha partecipato ai giorni di lutto per la perdita immensa della Regina Elisabetta II. Rigorosa e addolorata ma nello stesso tempo composta e precisa ha guadagnato fin da subito il rispetto dei cittadini britannici. Kate Middleton – Altranotizia.it-(Fonte: Google)Kate Middleton è una meravigliosa mamma e, nonostante abbia avuto tre bambini, vanta un fisico spettacolare. Una bellezza semplice ma sofisticata che sembra essere una cosa comune a ... Leggi su altranotizia (Di martedì 4 ottobre 2022)è diventata da poco la nuova Principessa del Galles e i sudditi amano la sua estrema bellezza ma anche il suo rigore e rispetto. Anche la madre è una donna bellissima e molti fan dopo averla vista sono rimasti molto colpiti. La principessa è stata ammirata da tutto il mondo per come ha partecipato ai giorni di lutto per la perdita immensaRegina Elisabetta II. Rigorosa e addolorata ma nello stesso tempo composta e precisa ha guadagnato fin da subito il rispetto dei cittadini britannici.– Altranotizia.it-(Fonte: Google)è una meravigliosae, nonostante abbia avuto tre bambini, vanta un fisico spettacolare. Una bellezza semplice ma sofisticata che sembra essere una cosa comune a ...

