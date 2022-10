Avellino-Fidelis Andria, le formazioni ufficiali (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto: Avellino (4-3-3): Pane; Auriletto, Moretti, Zanandrea, Tito; Maisto, Franco, Garetto; Murano, Micovschi; Gambale. A disp.: Marcone, Pizzella, Ricciardi, Rizzo, Aya, Stanzione, Matera, Dall’Oglio, Russo, Trotta, Ceccarelli, Tarcinale. All.: Taurino. Fidelis (4-3-3): Savini; Ciotti, Milillo, Graziano, Mariani; Djibril, Zenelaj, Paolini; Pavone Bolsius, Mercurio. A disp.: Zamarion, Tortorelli, Milillo, Dalmazzi, Hadziosmanovic, Mariani, Ciotti, Arrigoni, Paolini, Candellori, Urso, Cotugno, Sipos, Orfei, Tulli. All.: Cudini. Arbitro: Andrea Zanotti della sezione di Rimini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto:(4-3-3): Pane; Auriletto, Moretti, Zanandrea, Tito; Maisto, Franco, Garetto; Murano, Micovschi; Gambale. A disp.: Marcone, Pizzella, Ricciardi, Rizzo, Aya, Stanzione, Matera, Dall’Oglio, Russo, Trotta, Ceccarelli, Tarcinale. All.: Taurino.(4-3-3): Savini; Ciotti, Milillo, Graziano, Mariani; Djibril, Zenelaj, Paolini; Pavone Bolsius, Mercurio. A disp.: Zamarion, Tortorelli, Milillo, Dalmazzi, Hadziosmanovic, Mariani, Ciotti, Arrigoni, Paolini, Candellori, Urso, Cotugno, Sipos, Orfei, Tulli. All.: Cudini. Arbitro: Andrea Zanotti della sezione di Rimini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

