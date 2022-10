Aumentano gli stipendi per gli insegnanti: ecco quando arriverà il ‘premio’ in busta paga (Di martedì 4 ottobre 2022) Ci sono delle buone notizie per coloro che lavorano nel mondo della scuola in qualità di insegnanti: ci saranno degli aumenti di stipendio, ma questo solamente per i docenti che decideranno di non trasferirsi e continuare così a lavorare nelle scuole che fanno parte dei territori più difficili e disagiati del nostro Paese. Questa, in soldoni, la principale novità del decreto, firmato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che contiene al suo interno i nuovi criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente. Aumentano gli stipendi per i docenti: il dettaglio Sono due, dunque, i criteri principali che riguardano la valorizzazione dei docenti sul nostro territorio: la continuità didattica-lavorativa e l’appartenenza agli istituti dei territori più disagiati e difficili sotto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 ottobre 2022) Ci sono delle buone notizie per coloro che lavorano nel mondo della scuola in qualità di: ci saranno degli aumenti dio, ma questo solamente per i docenti che decideranno di non trasferirsi e continuare così a lavorare nelle scuole che fanno parte dei territori più difficili e disagiati del nostro Paese. Questa, in soldoni, la principale novità del decreto, firmato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che contiene al suo interno i nuovi criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente.gliper i docenti: il dettaglio Sono due, dunque, i criteri principali che riguardano la valorizzazione dei docenti sul nostro territorio: la continuità didattica-lavorativa e l’appartenenza agli istituti dei territori più disagiati e difficili sotto il ...

