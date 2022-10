Audi R8 Coupé GT | l’essenza della sportività – FOTO

(Di martedì 4 ottobre 2022) Essere un canto del cigno coi fiocchi: è questa la ragion d’esserenuovaR8GT, versione che, molto probabilmente, coinciderà col pensionamento del modello, in odore di conversione al 100% elettrico. Dodici anni dopo il debuttoprima versione “GT”supercar tedesca,Sport rilancia con una R8 più cattiva che mai, con trasmissione a trazione squisitamente posteriore, per la gioia dei puristibella guida. Il V10 5.2 aspirato, uno dei motori dalla sonorità più entusiasmante in circolazione, arriva a erogare la bellezza di 620 cavalli. Numeri che si accompagnano a una taratura più spintatrasmissione a doppia frizione S tronic, dai rapporti accorciati e cambi marcia ancora più fulminei. Prestazioni? Da ...

Dal 1998 a oggi la sportivaTT ha conquistato migliaia di appassionati in tutti il mondo. Per celebrarne i 25 anni di fortunata carriera, la casa dei Quattro Anelli ha deciso di proporre una edizione speciale limitata ...La R8 si evolve ancora: l'ha realizzato una nuova versione speciale dellache segna il record di potenza per le varianti a trazione posteriore. Per la prima volta il modello RWD è infatti abbinato al V10 5.2 ...