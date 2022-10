ATP Astana 2022, Tsitsipas contro Nardi negli ottavi, avanza Medvedev. Alcaraz eliminato da Goffin (Di martedì 4 ottobre 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di incontri ad Astana (Kazakistan), sede dell’ATP500 sul veloce indoor kazako. Una giornata felice per l’Italia: prima vittoria in carriera nel circuito ATP per il giovane Luca Nardi (n.152 del mondo), impostosi per 7-6 (4) 6-2 contro il russo Alexander Shevchenko (n.146 ATP). L’azzurrino se la dovrà vedere negli ottavi di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas. L’ellenico (n.6 del mondo) si è imposto per 6-3 6-4 contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.221 del ranking) e quindi giocherà contro Nardi. Una sfida molto difficile per l’italiano, ma stimolante per quello che può rappresentare nel proprio percorso di crescita. Missione compiuta anche per il n.4 del mondo, Daniil ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di incontri ad(Kazakistan), sede dell’ATP500 sul veloce indoor kazako. Una giornata felice per l’Italia: prima vittoria in carriera nel circuito ATP per il giovane Luca(n.152 del mondo), impostosi per 7-6 (4) 6-2il russo Alexander Shevchenko (n.146 ATP). L’azzurrino se la dovrà vederedi finaleil greco Stefanos. L’ellenico (n.6 del mondo) si è imposto per 6-3 6-4il kazako Mikhail Kukushkin (n.221 del ranking) e quindi giocherà. Una sfida molto difficile per l’italiano, ma stimolante per quello che può rappresentare nel proprio percorso di crescita. Missione compiuta anche per il n.4 del mondo, Daniil ...

sportface2016 : #AtpAstana, #Nardi quotato 4.75 la posta contro #Tsitsipas - Ubitennis : ATP Astana: nessun problema per Medvedev contro Ramos. Avanti anche Bublik - OA_Sport : #TENNIS #Astana: vittorie per Medvedev e Tsitsipas, il greco sfiderà Nardi. Alcaraz subito eliminato da un grande G… - solounastella : RT @AlbertoRossi70: Tennis, Astana Open – Luca Nardi consegue il suo primo successo in un tabellone principale del circuito maggiore sconfi… - solounastella : RT @AriannaNardi: Luca #Nardi a @Gazzetta_it dopo la prima vittoria a livello Atp ???? -