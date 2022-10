Atalanta, si ferma Toloi: lesione di primo grado al bicipite femorale (Di martedì 4 ottobre 2022) Si ferma Rafa Toloi in casa Atalanta. Il difensore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di grado I del bicipite femorale della coscia destra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e il calciatore verrà monitorato giorno per giorno. Hanno lavorato a parte Djimsiti, Musso, Zapata e Zappacosta. Domani, mercoledì 5 ottobre, la preparazione proseguirà con un’amichevole al Centro Bortolotti contro il Brusaporto, formazione che milita nel campionato di Serie D. La partita avrà inizio alle ore 15 e si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) SiRafain casa. Il difensore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato unamuscolare diI deldella coscia destra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e il calciatore verrà monitorato giorno per giorno. Hanno lavorato a parte Djimsiti, Musso, Zapata e Zappacosta. Domani, mercoledì 5 ottobre, la preparazione proseguirà con un’amichevole al Centro Bortolotti contro il Brusaporto, formazione che milita nel campionato di Serie D. La partita avrà inizio alle ore 15 e si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti. SportFace.

