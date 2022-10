Assist di Draghi al governo che verrà: «Pnrr: grandi risultati quando forze politiche di colori diversi collaborano» (Di martedì 4 ottobre 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è oggi recato presso la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo. La visita è stata innanzitutto il pretesto per ribadire che, secondo le parole del premier, «Contro le mafie, non possono esserci né esitazioni né divisioni. La politica deve essere unita nella condanna delle mafie, coesa nel contrasto a qualsiasi forma di connivenza nelle istituzioni, decisa nel sostegno a chi si oppone al disegno eversivo delle cosche». Nel ringraziare la DNAA per il lavoro svolto con quotidiana «serietà, dedizione, coraggio», ha voluto ribadire infatti il ruolo del governo, «di qualunque colore esso sia»: mettere l’ufficio di coordinamento in condizione di «lavorare al meglio». Una premessa che conduce ad alcune amare considerazioni per il premier: «Grazie a voi, l’Italia è più prospera, più libera, più giusta. ... Leggi su open.online (Di martedì 4 ottobre 2022) Il presidente del Consiglio Mariosi è oggi recato presso la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo. La visita è stata innanzitutto il pretesto per ribadire che, secondo le parole del premier, «Contro le mafie, non possono esserci né esitazioni né divisioni. La politica deve essere unita nella condanna delle mafie, coesa nel contrasto a qualsiasi forma di connivenza nelle istituzioni, decisa nel sostegno a chi si oppone al disegno eversivo delle cosche». Nel ringraziare la DNAA per il lavoro svolto con quotidiana «serietà, dedizione, coraggio», ha voluto ribadire infatti il ruolo del, «di qualunque colore esso sia»: mettere l’ufficio di coordinamento in condizione di «lavorare al meglio». Una premessa che conduce ad alcune amare considerazioni per il premier: «Grazie a voi, l’Italia è più prospera, più libera, più giusta. ...

