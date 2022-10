ASCOLTI TV 3 OTTOBRE 2022: IL REPULISTI AL GFVIP (25,1%), SOPRAVVISSUTI (19,6%), STEP (8,2%), PORRO (5,8%), MATANO (20,8%) VS D’URSO (18,4%), EXPLOIT CLERICI (17,3%) E TRONI (27,2%) (Di martedì 4 ottobre 2022) ASCOLTI TV 3 OTTOBRE 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3058 37.41 PT – 8166 38.82 24 – 3300 40.38 PT – 8376 39.82 Rassegna Stampa – 253 10.80Tg1 – 1006 20.20Tg1 Mattina – 676 14.88UnoMattina – 730 17.84Storie Italiane – 704 19.17Storie Italiane – 708 16.16È Sempre Mezzogiorno! – 1574 17.34Tg1 + Tg1 Ec. – 3259 25.94 + 2539 20.57Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1638 14.14Oggi è un Altro Giorno – 1542 15.81Paradiso delle Signore – 1770 22.52Tg1 + Pres. ViD – 1368 17.80 + 1482 19.78Vita in Diretta – 1747 20.86Reazione a Catena – 2734 23.33Reazione a Catena – 4438 27.75Tg1 – 5250 26.72Soliti Ignoti – 4790 22.26SOPRAVVISSUTI – 4038 19.78 + 3190 19.37 1813 15.67 + 1504 15.68 299 13.74 + 269 15.04 3033 25.31 + 2360 24.46Cose Nostre + S’è Fatta Notte – 788 8.26 + 286 5.13 Prima Pagina – ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 4 ottobre 2022)TV 3· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3058 37.41 PT – 8166 38.82 24 – 3300 40.38 PT – 8376 39.82 Rassegna Stampa – 253 10.80Tg1 – 1006 20.20Tg1 Mattina – 676 14.88UnoMattina – 730 17.84Storie Italiane – 704 19.17Storie Italiane – 708 16.16È Sempre Mezzogiorno! – 1574 17.34Tg1 + Tg1 Ec. – 3259 25.94 + 2539 20.57Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1638 14.14Oggi è un Altro Giorno – 1542 15.81Paradiso delle Signore – 1770 22.52Tg1 + Pres. ViD – 1368 17.80 + 1482 19.78Vita in Diretta – 1747 20.86Reazione a Catena – 2734 23.33Reazione a Catena – 4438 27.75Tg1 – 5250 26.72Soliti Ignoti – 4790 22.26– 4038 19.78 + 3190 19.37 1813 15.67 + 1504 15.68 299 13.74 + 269 15.04 3033 25.31 + 2360 24.46Cose Nostre + S’è Fatta Notte – 788 8.26 + 286 5.13 Prima Pagina – ...

