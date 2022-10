ARTE Opera | da Lakmé a L’Anello del Nibelungo | i capolavori della lirica disponibili gratuitamente

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 4 ottobre 2022) Con ildi Léo Delibe in diretta dall’Opéra Comique di Parigi, pla nuova stagione operistica del canale culturale, realizzata con 22 dei principali teatri d’e festival europei; online anche il documentario Enrico Caruso: una voce per l’eternità Portare l’nelle case degli europei: con questo obiettivo il canale culturale europeolancia la stagione 2022/2023sua offerta didigitale “Season“, disponibile dal 6 ottobre. Dal 2018,cura la propria stagione operistica digitale, in collaborazione con i principali teatri d’e festival europei. Ogni mese vengono infatti proposte nuove produzioni,...