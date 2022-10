Arsenal da corsa, ma il City resta al top. Guizzo del Leicester, disastro Forest (Di martedì 4 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Jwomenegiovani1 : @PvtGunnerHeath @Staskova_orphan @fiunghi @Maumunno @junews24com Ma a me non interessa nulla! Io dico che la qualif… - Jwomenegiovani1 : @Staskova_orphan @fiunghi @Maumunno @junews24com Si ma le partite si devono giocare e poi la corsa è da fare sull'Arsenal non sul Lyon - Gattobianco149 : La #JuventusWomen, col Lione fuori portata, deve tentare la corsa sull'Arsenal, l'ex team del tecnico Montemurro. L… - dchinellato : La mia instant analysis di Arsenal-Tottenham 3-1 su ?@Gazzetta_it?: i Gunners hanno dimostrato di essere da corsa,… - alessio_morra : #Conte ha sbagliato formazione, non è stato fortunato, perché il rosso a #EmersonRoyal e la paperissima di #Lloris… -